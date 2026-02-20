L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana dopo la vittoria della Fiorentina in Polonia: “La parola giusta per descrivere la partita di ieri è serietà: ho visto in campo una vera squadra, compatta nel non volere prendere gol e capace di ovviare anche alle difficoltà climatiche e del terreno di gioco. Era una partita che poteva presentare qualche trappola, lo Jagiellonia non ha creato granché ma il gol all'improvviso poteva capitare. La sensazione questa volta è che il gruppo abbia ritrovato davvero un po' di equilibrio, serenità e motivazione, e questo è merito anche dell'arrivo di Paratici".

“Paratici è ciò che mancava”

Poi ha aggiunto: “Sentire Vanoli dire che è bello parlare di calcio con Paratici è bellissimo, ti fa capire che dentro il Viola Park c'è una figura di riferimento per l'allenatore che negli ultimi anni è mancata tantissimo. Il direttore sportivo non deve solo fare la squadra, ma anche dare dei suggerimenti tattici e tecnici all'allenatore. Questo aspetto può permettere alla squadra di recuperare autostima, mi sembra che anche i big si siano calati nella situazione. Poi ovviamente ho ancora dei dubbi sul rendimento di alcuni, ma non mi aspetto un riscatto bruciante da parte della Fiorentina. Semmai uno sforzo da qui a maggio per trasformare in regolarità una situazione che era sfuggita di mano, e questo dovrebbe bastare per salvarsi”.