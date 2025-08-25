Fiorentina e Brighton distanti sulla valutazione di Lamptey. Nonostante la vicina scadenza di contratto gli inglesi sparano alto sulla valutazione
In quest'ultima settimana di mercato la Fiorentina dovrà necessariamente risolvere il nodo relativo alla fascia destra e al ruolo di vice Dodô.
Il nome nel mirino
In caso di cessione di Fortini, la Fiorentina punta forte il nome di Tariq Lamptey, classe 2000 di proprietà del Brighton. Il ghanese è al momento legato al club inglese da un altro anno di contratto.
C'è distanza
Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com il giocatore valuta positivamente la possibilità di un trasferimento in Serie A, ma le parti sono ancora distanti sull'accordo per il prezzo del cartellino. La Fiorentina bonus compresi è pronta a spingersi fino a 6-7 milioni di euro, mentre la richiesta del Brighton nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno non scende sotto i 10 milioni di euro.
Presto nuovi contatti
Nuovi contatti nei prossimi giorni, con gli inglesi che potrebbero allentare le pretese visto il rischio di perdere il giocatore a zero tra poco meno di un anno.