Ufficiale: Andreazzoli ha un nuovo portiere. Ecco l'ultimo acquisto della Fiorentina Primavera
Mentre il mercato della prima squadra entra nel vivo, con il fantomatico sostituto di Kean ancora da trovare così come un'alternativa a Poku, ormai saltato, la Fiorentina lavora anche sul fronte del settore giovanile.
Un nuovo portiere per Andreazzoli
In questi minuti infatti il club viola ha annunziato l'acquisto di un giovane portiere per la Primavera di Aurelio Andreazzoli. Si tratta di Lorenzo Maddalon, classe 2008 arrivato a titolo definitivo dalla Varesina, club militante in Serie D.
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