Angelozzi: "Seguiamo da vicino Nicolussi Caviglia e Lovric, ma non sono i soli nomi per il centrocampo”

Da qualche minuto allo Stadio Zini di Cremona Cremonese e Cagliari sono in campo per giocarsi la 19esima giornata di campionato. E nei minuti precedenti alla sfida sono arrivate le parole del direttore sportivo del club sardo Guido Angelozzi, che ha DAZN ha avuto modo di parlare di calciomercato.

”Seguiamo Nicolussi Caviglia”

In primis ha commentato il mercato in entrata: “Nicolussi Caviglia e Lovric sono due giocatori che stiamo seguendo. Non ci sono solo loro, abbiamo anche altre alternative. Ci serve un centrocampista e stiamo ragionando anche insieme al mister. Il presidente non ha intenzione di prendere in considerazione offerte per Luperto: è fondamentale per noi”.

“Luperto incedibile“

Ha poi affrontato anche eventuali colpi in uscita: “Luperto è uno di quei giocatori considerati da noi incedibile. Il presidente è da quest’estate che rifiuta qualsiasi offerte e non abbiamo cambiato idea. Kilicsoy? Deve continuare così. Oggi parte dalla panchina ma è un ragazzo interessante. Se fa dei gol per noi è più facile riscattarlo“.