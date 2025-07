Ufficiale: Baroncelli si trasferisce in prestito in una società di Serie C

Leonardo Baroncelli affronterà una nuova avventura nella prossima stagione. Come comunicato dalla Fiorentina il difensore centrale classe 2005, protagonista l'anno scorso nella Primavera di Galloppa, si trasferirà in prestito al Gubbio in Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile viola, Baroncelli si è distinto per le sue qualità e per il suo carattere. La Fiorentina ha deciso di mandarlo in prestito in modo da poterlo testare in una piazza, quella di Gubbio, dove potrà certamente crescere e ritagliarsi maggiore spazio.