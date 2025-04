Era la prima giornata di questo campionato ma in realtà sembra di parlare di stagioni passate, tante sono le cose successe e i ribaltamenti vissuti negli ultimi otto mesi: il calendario asimmetrico ha posto Fiorentina e Parma di fronte a distanza siderale rispetto al match d'andata dello scorso 17 agosto. Al ‘Tardini’ c'erano Terracciano in porta, Quarta e Biraghi in difesa, Amrabat a centrocampo e Kouame sulla trequarti: una squadra a dir poco improvvisata e di infimo livello, che pareggiò 1-1 grazie a Biraghi, rischiando di perdere. Da lì poi il primo scossone col il finale di mercato estivo, quindi quello invernale e due squadre che si ritroveranno domani in condizioni ben diverse.