La serata di Celje ha confermato, una volta di più, quanta fatica stia facendo Nicolò Zaniolo (non solo a Firenze) per poter tornare ad ammiccare ai vecchi fasti della sua parte iniziale di carriera. In Slovenia è parso un pesce fuor d'acqua, in quella posizione da presunto centravanti che non è mai stata la sua ma che ad oggi meglio si adatta alla mole fisica che si porta dietro.

Tuttavia secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha ancora intenzione di aspettarlo, e non potrebbe essere altrimenti sul finire della stagione. Da capire quale sarà lo spazio che potrà ritagliarsi, vista anche la squalifica in vista del ritorno. A livello di riscatto invece, le condizioni per l'obbligo sono lontanissime: almeno il 60% delle presenze (da 30 minuti minimo). Secondo il quotidiano l'unica chance di rivederlo a Firenze è che il Galatasaray accetti una sorta di prestito quasi gratuito per la prossima stagione.