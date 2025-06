I tempi di attesa e la pazienza sono e saranno fedeli compagni della Fiorentina almeno per il prossimo mese, in attesa che scatti la nuova stagione. Se dei problemi legati all'arrivo di Pioli abbiamo già discusso, c'è chi invece i dubbi sulla permanenza li avrà nella prima metà di luglio: la prospettiva, tetra, per la Fiorentina è quella di chiudere giugno senza certezze su panchina e centravanti. Dettagli mica da ridere.

Su Moise Kean pesa infatti la clausola da 52 milioni inserita nel contratto un anno fa e valida dal 1 al 15 luglio: secondo La Nazione, la società viola si rifarà viva col suo attaccante per ridiscutere e neutralizzare tale clausola, eliminandola o alzandola ad una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. Il Manchester United a Kean è interessato eccome e non avrebbe certo problemi a sborsare quei 52 milioni, se soprattutto dovesse partire Hoylund.