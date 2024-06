Nel giorno più importante della scorsa stagione della Fiorentina, quello della finale di Conference League contro l'Olympiakos, in molti si aspettavano un sussulto da parte dell'uomo più importante della squadra viola: Nicolas Gonzalez.

Speranze rimaste vane. Anzi, se c'è una persona che ha proprio steccato quella partita, ecco è stato indubbiamente l'argentino. Dopo questa prestazione, ma soprattutto dopo un 2024 non eccelso, con poche luci e diverse ombre, ci si poteva aspettare dal club viola anche una presa di posizione tranchant su di lui; tradotto: la cessione.

La versione particolare della Fiorentina

E invece quello che il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha detto sia pubblicamente in conferenza stampa, che privatamente all'entourage del giocatore, è che Nico resterà a Firenze per cercare di spingere più in alto la squadra. La formula ormai la conosciamo tutti a memoria: "Gonzalez è incedibile al 99%".

Certo è una formula un po', consentiteci il termine, paracula, perché lascia comunque aperta una piccolissima porta che è anche una scappatoia per tutti. Quell'1% teorico è rappresentato dalla solita, immancabile, offerta irrinunciabile che potrebbe arrivare da qualche estimatore presente in Europa (occhi sempre rivolti alla ricchissima Premier League).

Il ritorno con la Silberberg e un appuntamento importante con l'Argentina

Intanto il giocatore che è ritornato recentemente a frequentare la modella Paloma Silberberg (rimettendo così a posto almeno la sfera sentimentale), si trova nel ritiro dell'Argentina, che tra non molti giorni inizierà la propria avventura nella Copa America. Un appuntamento a cui tiene molto e che gli servirà per stare molto, molto lontano da tutte le chiacchiere di mercato che riguardano lui e la Fiorentina.

Certo salterà praticamente tutta la preparazione con la squadra e con il nuovo tecnico, Raffaele Palladino, ma potrebbe tornare a Firenze più motivato che mai, qualora questo appuntamento finisse nel miglior modo possibile per la formazione albiceleste.