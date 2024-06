Non lo ha proprio gridato ma lo ha fatto intendere: il ds viola Pradè ha flirtato da vicino con l'incedibilità di Nico Gonzalez. E d'altronde, scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha già rifiutato offerte intorno ai 40 milioni per lui nel recente passato e per ingolosire la società di Commisso servirebbe un importo superiore e dunque decisamente alto.

Palladino però ha lasciato intendere di voler la conferma di Gonzalez tra le garanzie tecniche di partenza. Il numero 10 viola è reduce da una stagione da 15 reti, nonostante l'infortunio di fine 2023. E il suo nuovo tecnico vuole ripartire proprio da questa doppia cifra.