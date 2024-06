Bonaventura guarda a Firenze prima che altrove. E anche su Castrovilli la Fiorentina tende la mano: sta all'ex numero dieci fare altrettanto

Un anno fa di questi tempi andava in scena la rottura tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli, ad un anno dalla scadenza. Il club viola l'aveva ceduto al Bournemouth per 12 milioni, salvo vederselo rispedire indietro per i noti problemi al ginocchio. Ora che l'ex numero 10 è ristabilito e la gestione dirigenziale mutata però, c'è margine eccome per una rappacificazione: scrive La Nazione che la società viola pare intenzionata a rivalutare un nuovo contratto (l'attuale scade appunto a fine mese) e attende una mossa propositiva anche dal calciatore.

Discorso analogo nelle intenzioni anche per Bonaventura, su cui si esprimerà Palladino: ovvio che il suo ruolo non possa più essere totalizzante come è stato finora ma il centrocampista marchigiano darà priorità alla Fiorentina, prima eventualmente di guardarsi intorno.