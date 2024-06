È Retegui-mania: la Fiorentina si muove per tempo e mette sul piatto 20 milioni. Niente più casi Gudmundsson

A gennaio era Albert Gudmundsson, oggi invece è il suo gemello diverso: Mateo Retegui. La Fiorentina torna a guardare insistentemente in casa Genoa per rinforzare il suo attacco. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l'intenzione del club viola sarebbe quella di puntare forte sull'italo-argentino e di mettere sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

La priorità è quella di evitare aste ma soprattutto di assottigliare i tempi, anche se l'Europeo qualche ostacolo lo pone, per non doversi ritrovare vicino al gong del mercato ancora con il nulla in mano. Il profilo di Retegui è giudicato l'ideale per la nuova Fiorentina immaginata da Pradè e Palladino.