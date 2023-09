Bocci: "Lorenzo è stato un egoista, ma Mina un rischio dichiarato. Gonzalez? Da non forzare in nessun modo"

Alessandro Bocci, giornalista tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la vicenda relativa a Yerry Mina e non solo:

“Il tecnico dei colombiani (Lorenzo ndr) è stato egoista. Mina è stato un azzardo della società e la Fiorentina alla fine non si è rinforzata in difesa. Svincolati? Per me è un no, non avrebbe senso adesso”.

Poi su Gonzalez: “Per me, la Fiorentina è lui più altri dieci, ma questa volta bisogna capire le sue condizioni fisiche per bene. Rischiarlo è da evitare in tutti i modi”.