I numeri di Lazio-Fiorentina: Olimpico fortino da nove anni. L'ultima volta segnò un ex di domani...

Domani sera alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo all'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Baroni. Uno scontro al vertice dal peso specifico inquantificabile per i viola: dopo il periodo difficile, fare risultato sarà fondamentale per riagganciarsi alla carreggiata delle squadre là davanti.

La partita dell'andata, curiosamente, è la partita che fino ad oggi ha assunto la maggior importanza nella stagione della Fiorentina: la famosa partita del 2-1 in rimonta, la partita del cambio modulo e dei primi lampi di Gudmundsson (ancora mai veramente replicati). Un vero e proprio crocevia nella stagione dei viola. Tutttavia, il momento sembra sorridere alla Lazio con la bella vittoria dei biancocelesti per 3-1 sulla Real Sociedad, arrivata giovedì. Nemmeno i numeri sembrano essere dalla parte della Fiorentina: l'ultimo successo in casa della Lazio è arrivato nel maggio del 2016, quasi nove anni fa: per i viola andarono a segno Bernardeschi, Tello e Vecino per due volte. Uruguaiano che, attualmente, è in forza proprio alla Lazio: ha già trovato la via della rete contro la viola, avendo segnato al Franchi nello 0-4 del 2022.