Il mercato del Venezia cambia i piani del mercato viola: salta lo scambio col Torino per Kouame, ora vicinissimo ad un'altra squadra di Serie A

Il Venezia è ormai vicinissimo a concludere il valzer che riguarda il suo reparto offensivo: con l'imminente addio di Pohjanpalo, vicinissimo al Palermo, i lagunari avrebbero puntato tutto su Shomurodov, attaccante della Roma che si unirà al Venezia in prestito con obbligo di riscatto. Sull'uzbeko c'era anche il forte interessamento dell'Empoli, che ora invece punta un elemento della rosa della Fiorentina.

La Nazione riporta che tra i due club manca solo l'intesa sulla formula della cessione per vedere Christian Kouame in maglia azzurra: la Fiorentina vorrebbe cederlo con un prestito con obbligo, mentre l'Empoli vuole concedere al massimo un prestito con diritto. Il giocatore gradisce la destinazione, palesando la voglia di rimanere vicino a casa per motivi familiari: sembra sfumata quindi l'ipotesi di scambio col Torino per Sanabria, nome caldo dei precedenti giorni in casa viola.