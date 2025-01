Cucchi: "Sono sorpreso dal momento di calo della Fiorentina, ma contro la Lazio può ripartire. Baroni tecnico preparato, ma.."

Questo pomeriggio il giornalista di RadioRai Riccardo Cucchi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come la Fiorentina di Palladino arriva alla partita di domani contro la Lazio. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Sono sinceramente un po’ sorpreso dall’andamento della Fiorentina che non mi aspettavo, non so cosa sia avvenuto all’interno della squadra. Sono ancora convinto che la rosa abbia degli importanti valori tecnici, un ottimo tecnico, e che nella prima parte della stagione aveva dimostrato di essere competitiva. Spesso per rendimento e capacità di far divertire l’avevo paragonata spesso alla Lazio, Credo che questa pausa non sia una notizia positiva per la Lazio, che attualmente sta andando molto bene: sono due squadre molto simili. Credo che i biancocelesti stiano gestendo molto bene l’ultimo periodo ma sono convinto che domani sera non sarà facile: i viola vorranno fare la prestazione, e il palcoscenico dell’olimpico potrebbe essere l’occasione adatta per ripartire”.

“Baroni è un tecnico molto preparato, non sono sorpreso dal rendimento della sua Lazio”

Un pensiero anche per Marco Baroni, tecnico dei biancocelesti: “Mi aspettavo un rendimento del genere, soprattuto perche in passato è stato spesso sottovalutato. È una persona estremamente seria e preparata, che a Roma sta dimostrando tutto il suo valore. Sono molto felice per lui e per la possibilità che ha dimostrare il suo valore, perchè lo conosco molto bene e se lo merita. Ha avuto la capacità e l’intelligenza di creare un gruppo dove non ci sono titolari ma dove tutti si sentono titolari: è uno di quei tecnici che applica turnover ragionato. Il risultato straordinario della Lazio in Europa League dipende proprio da questo e dal fatto che non ha mai sottovalutato gli impegni europei. La Lazio ha formazioni diverse, ma molto ben amalgamate”.

“Mi aspetto che la Fiorentina non metta in dubbio Palladino, confermandolo fino alla fine”

Si è poi soffermato sulla Fiorentina: “Mi aspetto che la dirigenza viola confermi ancora Palladino, abbiamo già avuto la dimostrazione di come nel nostro calcio dopo alcuni risultati negativi si inizi a mettere in discussione il tecnico. Raffaele è un allenatore di valore, che ha bisogno di tempo e fiducia. Sono convinto che possa tornare a fare bene. Probabilmente alcuni calciatori non stanno rendendo al loro livello, e probabilmente ha influito anche un elemento psicologico: lo shock di Bove potrebbe aver creato ripercussioni. Se le assenze biancocelesti possono favorire la Fiorentina? Tavares è una sorpresa anche a Roma. Nessuno si aspettava un rendimento così elevato, sarà un’assenza pesante per la Lazio. I biancocelesti hanno, al di là degli assenti, il merito di aver recuperato un giocatore ai margini come Hysaj, il quale ha dimostrato sempre grande professionalità”.

"Ecco quale potrebbe essere un profilo ideale per la Fiorentina"

Ha poi concluso parlando di Cristante, e del suo possibile trasferimento a Firenze: “Secondo me potrebbe tornare molto utile alla Fiorentina. Sono sorpreso che si sia creato un clima negativo intorno a lui, è probabile che parta verso altre destinazioni. È un ottimo giocatore, potrà tornare utile ai viola. Inoltre, Palladino ha la qualità di valorizzare le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione”.