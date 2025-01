Gnocchi: "Mi aspettavo molto di più da Man ma se dovesse andar via sarei dispiaciuto. Sono deluso da Pecchia, mentre la Fiorentina.."

Questo pomeriggio il comico e noto tifoso del Parma Gene Gnocchi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha parlato di Dennis Man e del suo imminente trasferimento a Firenze. Questo un estratto delle sue parole:

“Da Man mi aspettavo molto di più, perchè è sempre stato un mio pallino: ultimamente è stato anche ripreso da Pecchia per alcune prestazioni non all’altezza. Sinceramente però per le qualità tecniche che ha mi ha un po’ deluso, e per questo dico che se dovesse lasciare Parma sarei molto dispiaciuto: i ducali lottano per non retrocedere, e quindi privarsi di un giocatore come lui non so come potrebbe essere assorbito dalla squadra. Non so come sia il nuovo arrivato, ma credo sarebbe un duro colpo. Tra lui, Bonny e gli altri che dovevano aiutare la squadra a raggiungere la salvezza al Parma, se si toglie lui si toglie un bel pezzo da novanta. Sarebbe una situazione molto negativa”.

“Il mercato è quello che è ma io sono molto deluso da Pecchia”

Ha anche aggiunto: “L’arrivo di Djuric? Stiamo parlando di un giocatore che farà comodo al Parma, anche se lì davanti mi aspettavo altro: sembra quando stai male e il dottore ti da la Tachipirina. Non mi dispiace come acquisto, ma li davanti avevamo già altre punte da cui mi aspettavo qualcosa. Siamo a 20 puti e domani c’è il Milan, quindi c’è da ipotizzare una probabile sconfitta. Il problema del Parma è che non da mai l’impressione di portare a casa le partite. Sono anche un po’ deluso dal lavoro di Pecchia”.

"La Fiorentina ha molti problemi da risolvere: adesso tocca a Palladino"

Ha poi concluso parlando dei viola: "Bisogna analizzare le partite prima di parlare. La Fiorentina delle otto vittorie consecutive non mi faceva impazzire, se devo dire la verità, cosi come non mi sembra tutto da buttare in quella vista nelle ultime partite. La Fiorentina ha un problema Colpani, perchè non rendo quello che tutti si aspettavano. C’è un problema legato a Gudmundsson, del quale mi aspettavo che facesse sfracelli. A centrocampo hai Adli e Cataldi che sono discreti ma non perfetti. Tutta una serie di problemi strutturali che Palladino dovrà risolvere il prima possibile: Chi prenderei di questa Fiorentina? Senza dubbio Comuzzo: è giovane e molto forte. Sarà protagonista del mercato in futuro”.