Monti: "La Fiorentina ha bisogno di giocatori pronti subito, non di scommesse. Mai creduto nella Champions, la Lazio fa paura"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha spiegato il punto di vista del tifoso viola alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio di Baroni. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono sincero che avrei voluto veder arrivare il Luiz Henrique, perchè in quanto brasiliano mi attirava molto. Poi noi fiorentini ci si riscalda spesso per giocatori che neanche conosciamo, ma non ero caldo come quando si parlava di Berardi per esempio. Poi ovviamente se un giocatore costa 30 milioni e tu ne offri 20, è normale che sia difficile assicurarselo, allo stesso tempo però non sono per niente dispiaciuto. Spero che la scelta vada però su un giocatore pronto. Se fosse arrivato lui sarebbe stato pronto? Già abbiamo un giocatore come Valentini, non ne aggiungerei altri in rosa in questa situazione: venendo dal Sudamerica, ed essendo stato fermo per mesi, avrà sicuramente bisogno di tempo”.

“Le parole del presidente hanno sparato in alto, ma non ho mai creduto alla Champions League”

Ha anche aggiunto: “Adesso molto dipenderà da quello che la società vorrà realmente fare. Se ci rimettiamo a quello che ha detto il presidente un mese fa, con tutta Firenze che ha goduto dopo le sue parole, e anche quello che ha detto Prade, mi aspetto un salto in avanti: e per farlo mi aspetto un passaggio dal settimo posto al sesto. Dopo le 8 vittorie sentivo parlare di Champions League e spesso ci tenevo a tenere calmi gli animi: non è che non volevo andarci, è che secondo me ancora non siamo ancora pronti. Ecco il motivo per cui non c’ho mai creduto fino infondo, siamo una squadra che deve essere ancora finita per stazionare in quelle posizioni”.

“La Lazio negli ultimi anni ha fatto meglio dell'Atalanta”

Ha poi parlato della partita contro la Lazio: “Mi girano le scatole ormai da qualche anno perche la Lazio negli ultimi anni ha dimostrato di essere una squadra molto piu competitiva di noi. E’ veramente una delle 6/7 sorelle, perchè sono anni che non escono dalle prime posizioni: ricordo che sono riusciti anche ad arrivare secondi. Tutti pensano all’Atalanta, ma la Lazio è una società che ha sempre fatto bene nelle ultime stagioni e a me piacerebbe raggiungere il livello della Lazio: vorrebbe dire stare tutti gli anni entro le prime 6 squadre. Senza dimenticare che negli ultimi 20 anni hanno alzato molti piu trofei di noi”.