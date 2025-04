Dalla Coppa Italia rischia di arrivare una cattiva notizia per la Fiorentina: i due scenari in vista della finale e cosa cambia in chiave Europa

Non sono arrivate buonissime notizie ieri sera da San Siro e dalla Coppa Italia per la Fiorentina. Il Milan ha infatti centrato la finale di Coppa Italia con una netta vittoria sui cugini dell'Inter per 3-0, con i rossoneri che con tutta probabilità sfideranno un Bologna avanti 3-0 nel confronto con l'Empoli (il ritorno della seconda semifinale ci sarà stasera). E dall'assegnazione del trofeo nazionale si potrebbero avere due diversi scenari anche in vista dei posti per l'accesso alle coppe europee in Serie A.

Se vincesse il Milan

Se fosse il Milan a trionfare il 14 maggio all'Olimpico, la vittoria rossonera potrebbe costare alla 7a classificata in campionato un posto in Europa, con il Milan che a quel punto andrebbe in Europa League. In tal caso il posto che solitamente garantisce la Conference diventerebbe il 6° e solo la 5a classificata accederebbe all'Europa League tramite il campionato. Nessun posto in Europa dunque per la settima e l'ottava classificata. Questo sempre considerando che il Milan non si qualifichi all'Europa tramite campionato.

Se vincesse il Bolona

Se invece a trionfare fosse il Bologna, con i rossoblù in piena corsa per la Champions League, il 7° posto varrebbe i playoff di Conference League. La classifica del campionato rimane comunque corta e al momento fare calcoli precisi è impossibile. La Fiorentina è a -4 dalla Champions League e a -3 dall'Europa League. Mancano ancora 5 partite. E' tutto davvero aperto.

P.S. In caso di clamorosa rimonta questa sera dell'Empoli e vittoria finale dei toscani in Coppa Italia, per quanto riguarda i posti qualificazione tramite la Serie A varrebbe quanto detto per il Milan.