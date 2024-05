Un grande ripiegamento difensivo a salvare il risultato e una buona prestazione: finalmente c'è un po' di gloria anche per Sofyan Amrabat.

Seconda partita da 90 minuti negli ultimi cinque mesi

Il centrocampista prestato dalla Fiorentina al Manchester United, dopo il successo della sua squadra contro il Newcastle ha detto: “Sono contento della vittoria, è questa la cosa importante. Non è ancora un Amrabat al top certamente, è la seconda partita che faccio negli ultimi 4-5 mesi da 90 minuti, quindi non sono al 100%, e penso che sia normale. Sono felice però di aver giocato bene. Nel calcio, quando giochi bene, in generale, quando vinci, hai fiducia. Contro l'Arsenal abbiamo giocato molto bene e meritavamo di più, contro il Newcastle abbiamo fatto un'altra grande prestazione e ottenuto la vittoria”.

“Ho dovuto aspettare l'occasione”

E inoltre: “Non è stato facile, perchè tutti vogliono giocare. Ho dovuto essere paziente, ho sempre dato il meglio nei minuti che ho potuto giocare e lavorato duro in allenamento aspettando che arrivasse l’occasione. Sono contento che sia arrivata, anche se forse un po’ tardi (ride ndr)”.