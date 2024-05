Il Manchester United di Sofyan Amrabat torna al successo in Premier League, battendo il Newcastle per 3 a 2. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina ha disputato l'intera durata della gara rimediando, come spesso accade, un'ammonizione, precisamente al minuto 87.

Prestazione tutto sommato sufficiente e soddisfacente per il marocchino che ha salvato anche un pallone pericoloso. A sbloccare il match ci ha pensato Mainoo, poi è arrivato il pareggio di Gordon, a seguire la rete di Diallo e per finire quelle di Hojlund e Hall per il 3 a 2 finale.

Successo fondamentale per i Red Devils che raggiungono proprio il Newcastle in classifica a quota 57 punti. La qualificazione alla prossima Europa League è ancora possibile per la squadra di ten Hag. Per Amrabat ora resta solo l'ultima partita di campionato da disputare prima del rientro a Firenze.