Durante un intervento su Radio Bruno, l'ex difensore viola Alberto Malusci si è espresso in chiave arrivo di Dzeko alla Fiorentina, per poi spaziare anche su altre tematiche di casa gigliata.

‘Sarei perplesso se Dzeko venisse a fare il titolare. La questione Kean…’

“Se Dzeko venisse a fare il titolare rimarrei perplesso. Mi è sempre piaciuto per caratteristiche, ma se arrivasse al posto di Kean sarebbe un problema. Se invece è la sua riserva, tutta la vita: ha esperienza, può dare tanto anche allo spogliatoio così come De Gea e Gosens. La questione Kean l'avrei chiusa subito, parliamo di un calciatore qua rinato nonchè l'attaccante più importante della Serie A. La Fiorentina avrebbe già dovuto chiudere la situazione e non può permettersi di perdere il giocatore più importante in rosa. Non si può iniziare il ritiro sapendo che si rischia di perdere il centravanti”.

‘La Fiorentina deve fare uno sforzo per Kean sull'ingaggio’

“Per un calciatore come Kean bisogna fare uno sforzo e superare il tetto del monte ingaggi. La Fiorentina deve crescere e può farlo solo con calciatori importanti. Certo, serve la volontà del calciatore, ma in primis quella di società viola di fare uno sforzo”.