Chiedevamo un miracolo e San Pietro ha esaudito il desiderio, Quarta e un rasoterra chirurgico. I due show di Bonaventura

Stavolta gli spietati siamo noi, finalmente: due tiri, due gol, tre punti per la Fiorentina. Chi invocava da Terracciano qualche miracolo, oggi è stato accontentato. I presupposti della vittoria sono stati posti dalle sue parate (soprattutto quella di piede) nel primo tempo. Il bisteccone Lucca, sbagliando il più facile dei gol, ha dato il suo contributo al risultato finale.

Terracciano – 9 – Chiedevamo un miracolo e San Pietro ha esaudito il nostro desiderio: la sua deviazione di piede salva la Fiorentina dal passare in svantaggio. Altri interventi determinanti.

Quarta – 8 – Si lancia in contropiede come un’ala, chiama la palla con sfrontatezza come ai giardini, convinto di poter fare qualcosa di buono. E lo fa: rasoterra chirurgico da centravanti improvvisato che si insacca all’angolino.

Bonaventura – 8 – Vede Quarta lanciato a rete e gli recapita la palla con un lancio illuminante. Si avventa come un falco su una palla abbandonata al limite dell’area bianconera e con la mira di un cecchino la infila in rete e chiude la partita. Fra i due show, qualche inaspettata imprecisione.

Italiano – 6 – La squadra soffre la maggior fisicità dell’Udinese e forse si fanno sentire le scorie di coppa. Il gioco latita. Le azioni di attacco sono sparute e manca la finalizzazione. La fortuna gli dà una mano.

Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it, cliccando QUI