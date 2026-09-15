La prima volta in Lega per il presidente Commisso. Il motivo della sua presenza

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, è presente stamani nella sede della Lega Serie A. Si tratta di una prima volta in assemblea per lui.

Commisso è in rappresentanza del club e si è presentato a fianco del direttore generale, Alessandro Ferrari.

Questo perché, per l'occasione Fiorentina e Napoli saranno omaggiate dalla stassa Assemblea con una targa celebrativa per i rispettivi centenari.