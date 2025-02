Fiorentina pronta al rilancio per Fagioli (che vuole Firenze): ecco i dettagli del nuovo possibile tentativo viola per il centrocampista bianconero

E' Nicolò Fagioli il nome caldissimo in orbita Fiorentina in queste ultime ore di mercato. Il centrocampista della Juventus aspetta il rilancio della società viola dopo aver espresso la volontà di rimanere a giocare in Italia. I bianconeri infatti non hanno trovato l'accordo per la sua cessione con il Marsiglia.

Come riporta il giornalista vicino alle vicende juventine Romeo Agresti, la Fiorentina starebbe pensando di fare un'offerta per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 16 milioni di euro. Il club bianconero negli scorsi giorni aveva chiesto 20 milioni per lui. In ogni caso il trasferimento dovrebbe portare a una cessione definitiva ai viola.