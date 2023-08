L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva analizzando la situazione di casa viola in considerazione delle mosse di mercato concluse finora.

Ecco cosa ha detto l'ex calciatore gigliato: “Scontro con la Roma per Beltran? Tra Fiorentina e Roma c'è rivalità calcistica, non ci sono rapporti deteriorati tra le società. Sono cambiate completamente le proprietà che ora sono entrambe americane e faranno presto ad intendersi. Ho l'impressione che quest'anno la Fiorentina sia già migliore di quella dello scorso anno per le mosse fatte finora. In più nella passata stagione la squadra è cresciuta nel carattere e nella personalità, ha disputato due finali, perdendole giocando a testa alta, soprattutto con l'Inter”.

Poi ha aggiunto: “La mia sensazione è che la squadra di Italiano possa lottare sicuramente per le prime sette posizioni, senza alcun dubbio dall'Europa League in giù. La Fiorentina farà ancora qualche mossa di mercato, la riammissione alla Conference League obbliga ad avere una rosa più ampia. I movimenti fatti però mi danno tanto ottimismo”.

“Non posso dare un giudizio su Beltran, l'ho visto pochissimo ma fido di Burdisso che gestisce il mercato sudamericano. Ora visto come sia caratterialmente e quanto tempo impiegherà per inserirsi nel campionato italiano, con le sue tattiche e marcature. La Fiorentina, che ha preso anche Nzola, comincia ad avere davvero un bell'attacco. L'ex Spezia ha fatto 13 gol in campionato, tanti quanti Jovic e Cabral assieme. Con l'angolano la Fiorentina ha preso un attaccante in grado di garantire profondità e qualità migliori in avanti".

Infine: "Jovic però mi sembra partito meglio rispetto allo scorso anno. Se la Fiorentina dovesse recuperare anche il serbo…poi non dimentichiamo che c'è anche Kouame. Poi è chiaro che è essenziale il supporto della squadra, ma lo scorso anno la Fiorentina fino a 80 metri ci arrivava bene, poi vanificava tutto.