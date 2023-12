Nuova stagione, vecchie abitudini: la Fiorentina è la squadra che fa più turnover tra le italiane che giocano in Europa

Tema ricorrente da quando Vincenzo Italiano siede sulla panchina della Fiorentina è quello delle rotazioni. Non è un mistero che il tecnico viola ami alternare i propri giocatori, e il trend continua in questa stagione.

Secondo una statistica raccolta da transfermarkt, la Fiorentina tra le squadre che giocano le coppe è quella in cui le seconde linee hanno avuto il maggiore minutaggio in questa prima parte di stagione. Ben 28 giocatori utilizzati in totale, 3676 per i primi cinque cambi e 3227 per il resto della rosa. Subito dietro la Roma, a seguire Lazio, Milan, Atalanta e Napoli. Ultima, con pochissimo turnover, l'Inter di Inzaghi.