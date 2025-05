Non solo Milenkovic, le avversarie più temibili per la Fiorentina nella prossima Conference League

Dopo un'ultima giornata di Serie A rocambolesca la Fiorentina è riuscita, per il quarto anno consecutivo, a qualificarsi alla Conference League. Fra trasferte in capo al mondo e società dal nome impronunciabile, anche alcune squadre che possono rappresentare un ostacolo difficile per la Fiorentina.

Le qualificate dai migliori campionati europei

Le avversarie più difficili vengono sicuramente dai cinque campionati europei. Assenti squadre del calibro di Chelsea e Betis, ma occhio a prendere sotto gamba le squadre qualificate a questa edizione. Dall' Inghilterra arriva forse il pericolo maggiore, rappresentato dal Nottingham Forest di Nikola Milenkovic. In Germania, grazie al sesto posto conquistato in Bundesliga, si è qualificato il Mainz, capace di sopravanzare in classifica il temibilissimo Lipsia (fuori dalle competizioni Uefa). Dalla Francia e dalla Spagna arrivano due squadre non particolarmente avvezze alle competizione europee: rispettivamente Strasburgo e Rayo Vallecano. Dal Portogallo invece arriva la sorpresa più grande; grazie al quinto posto in campionato si è qualificata alla prossima Conference League il Santa Clara, squadra delle Azzorre.

Altre insidie

Attenzione però anche a squadre provenienti da campionati minori, ma abituate a giocarsi sfida dal sapore europeo. Dall'Olanda si è qualificata l'AZ Alkmaar, squadra con il ranking Uefa più alto dopo i viola. Pericoli che possono arrivare anche dall'Anversa e dal Salisburgo. Occhio anche ad una squadra che proprio in Conference League ha rifilato una sonora lezione alla Fiorentina: L'Istanbul Başakşehir.