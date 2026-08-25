Mastantuono predica nel deserto. Lampi e nervosismo nella serata da incubo del suo debutto in Serie A

Ci ha provato Franco Mastantuono. Almeno per quanto possibile, in una serata decisamente da dimenticare per tutta la squadra viola. L'argentino predica nel deserto e finisce il più delle volte per esagerare.

Prove da leader

Cercato spessissimo dai compagni, il fantasista viola ha provato costantemente il dribbling, per accentrarsi e cercare la conclusione o l'imbucata per l'attaccante. Tanta la voglia di diventare il trascinatore di questa squadra, forse addirittura troppa. Il classe 2007 intuisce le difficoltà dei compagni e prova a fare tutto da solo, spesso perdendo il pallone.

Nervosismo

Mastantuono è stato probabilmente l’unico giocatore della Fiorentina ad aver provato davvero a cambiare qualcosa, cercando una giocata diversa e mettendo in difficoltà gli avversari, costretti a ricorrere al fallo tattico. Anche lui dà segnali di giustificato nervosismo sul finale di partita; sul 4-0 viene ripreso dalle telecamere mentre scaraventa a terra una bottiglie di acqua.