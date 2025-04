Il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato negli studi di Sky Sport la vittoria della Fiorentina sul campo del Celje: “Niente di più e niente di meno di ciò che serviva per non inguaiarsi. Con un po’ di presenza mentale in campo queste partite le porti a casa. La Fiorentina ha trovato i gol necessari e lo ha fatto con un ampio turnover, con calciatori fuori ruolo, e sono tutte notizie che Palladino deve portarsi a casa. Alla Fiorentina comunque serviva consolidarsi e questo risultato glielo ha permesso".

“Non è un caso che De Gea sia diventato titolare in Conference”

Poi ha aggiunto: “De Gea è stato determinante con quelle due parate nel finale. Questo portiere c’è sempre, ed è un giocatore che dentro lo spogliatoio conosce bene la differenza tra vincere e perdere. Non è un caso che sia diventato titolare nella fase a eliminazione diretta della Conference League”.

“Mandragora ora è un titolare inamovibile"

Infine su Mandragora: “Questo modulo lo esalta, si è ripreso un posto da titolare che aveva perso. Forse Folorunsho era stato comprato per giocare al posto suo, adesso invece se pensi alla formazione titolare della Fiorentina ci metti dentro automaticamente Mandragora. Credo sia un bel traguardo per questo ragazzo”.