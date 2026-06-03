Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così a Lady Radio: “Non vedo grandi colpe da parte della proprietà della Fiorentina, gli investimenti quest'anno sono stati fatti. Cosa si può rimproverare a Commisso? La squadra ha reso molto meno di quello che tutti noi ci aspettavamo. Io in particolare ho visto un mercato che mi era piaciuto tantissimo, le stagioni negative capitano".

“Paratici è il miglior ds italiano”

Su Paratici: “In termini di mercato e di rapporti è il miglior direttore sportivo italiano: quest’estate non sbaglierà le scelte, ma bisogna vedere anche il budget come sarà costruito. La Fiorentina mi sembra una squadra da ritoccare in maniera consistente, soprattutto dietro. E poi bisogna capire esattamente il valore che viene dato a Piccoli. Bisogna poi far rendere maggiormente i giocatori di qualità che avevi comprato: la squadra, con quei tre o quattro pezzi che ti possono cambiare in meglio, può fare molto bene”.

“Paratici avrebbe tenuto Vanoli"

Infine: “Io vorrei che a Firenze si guardasse attorno: la Juve è sparita, la Roma non ha il direttore sportivo, il Milan non ha niente, il Bologna ha appena cambiato. Mi sembra che la Fiorentina abbia adesso una struttura molto chiara e definita. Paratici ci diceva sempre che se avesse dovuto cambiare, non potendo andare su un allenatore top, avrebbe tenuto Vanoli e quindi scelto la stabilità. Poi c'è stata una forte pressione cittadina e allora, a quel punto lì, per trovare un punto di equilibrio fra la dirigenza della piazza si è andati su Grosso, anche se Paratici avrebbe tenuto volentieri Vanoli".