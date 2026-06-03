Zazzaroni: "La proprietà della Fiorentina non ha colpe. Paratici avrebbe tenuto Vanoli, ma la pressione della piazza gli ha fatto cambiare idea"
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così a Lady Radio: “Non vedo grandi colpe da parte della proprietà della Fiorentina, gli investimenti quest'anno sono stati fatti. Cosa si può rimproverare a Commisso? La squadra ha reso molto meno di quello che tutti noi ci aspettavamo. Io in particolare ho visto un mercato che mi era piaciuto tantissimo, le stagioni negative capitano".
“Paratici è il miglior ds italiano”
Su Paratici: “In termini di mercato e di rapporti è il miglior direttore sportivo italiano: quest’estate non sbaglierà le scelte, ma bisogna vedere anche il budget come sarà costruito. La Fiorentina mi sembra una squadra da ritoccare in maniera consistente, soprattutto dietro. E poi bisogna capire esattamente il valore che viene dato a Piccoli. Bisogna poi far rendere maggiormente i giocatori di qualità che avevi comprato: la squadra, con quei tre o quattro pezzi che ti possono cambiare in meglio, può fare molto bene”.
“Paratici avrebbe tenuto Vanoli"
Infine: “Io vorrei che a Firenze si guardasse attorno: la Juve è sparita, la Roma non ha il direttore sportivo, il Milan non ha niente, il Bologna ha appena cambiato. Mi sembra che la Fiorentina abbia adesso una struttura molto chiara e definita. Paratici ci diceva sempre che se avesse dovuto cambiare, non potendo andare su un allenatore top, avrebbe tenuto Vanoli e quindi scelto la stabilità. Poi c'è stata una forte pressione cittadina e allora, a quel punto lì, per trovare un punto di equilibrio fra la dirigenza della piazza si è andati su Grosso, anche se Paratici avrebbe tenuto volentieri Vanoli".