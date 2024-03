Ahia Bologna, che tegola! Thiago Motta dovrà fare a meno del suo miglior giocatore per diverse settimane

Una notizia che ha fatto drizzare le antenne alle squadre in lotta per le posizioni europee. La news riguarda la sorpresa Bologna, attualmente al quarto posto con 51 punti. Joshua Zirkzee, bomber rossoblù, dovrà restare ai box per poco meno di un mese, come comunicato dal club rossoblù poco fa sul proprio sito ufficiale:

"Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane".