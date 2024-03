Non potranno passare inosservate le parole del presidente del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno all'indomani della sconfitta casalinga col Palermo. La squadra lombarda è all'ultimo posto della Serie B a sei punti dalla Feralpisalò penultima. La retrocessione in Serie C sembra ormai cosa certa, ma le dichiarazioni del numero uno del club lecchese a ilovepalermocalcio.com faranno discutere molto:

"Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro: ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti".