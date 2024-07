L'Italia di Corradi beffata dalla Spagna in semifinale all'Europeo. Per il viola Harder sfuma il sogno di emulare l'impresa di Kayode

L'Italia Under 19 di Bernardo Corradi esce di scena in semifinale all'Europeo di categoria, perdendo 1-0 con la Spagna dopo i tempi supplementari. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca agli Azzurrini, per larga parte padroni della gara. Al centrocampista della Fiorentina Jonas Harder, entrato al 71', non riesce l'impresa di ottenere la finale come fatto dal terzino viola Michael Kayode la scorsa estate. Kayode poi segnò anche la rete decisiva che permise all'Italia di Bollini di vincere la coppa, ai danni del Portogallo.

Gli Azzurrini tengono bene il campo ma non pungono

Primo tempo con l'Italia che controlla il gioco ma crea poco. Al 35’ Bellissima azione azzurra chiusa da un mancino fuori misura di Pafundi da posizione invitante. Al 46’ Iker Bravo spaventa il portiere azzurro Marin con un destro potente dal limite dell’area, poi le squadre vanno a riposo a fine primo tempo. Inizia la ripresa: al 51’ Zeroli si divora il vantaggio dopo la galoppata di Bartesaghi a sinistra: il terzino sgasa superando due avversari e smarca alla perfezione all’altezza del dischetto del rigore il compagno di squadra anche nel Milan, pallone impattato benissimo col piattone dalla mezzala di Corradi ma la sfera esce di un soffio. Al 58’ Di Maggio col mancino mette alto sulla sponda di Camarda, ancora al termine di una pregevole azione corale dell’Italia. Minuto 62: Di Maggio di forza si leva di dosso un avversario, ne salta un altro e spara il destro a giro, ottima parata del portiere spagnolo Jimenez. È il minuto 68 e Pafundi non gestisce bene uno svarione spagnolo in costruzione con Rayane, calciando in maniera troppo frettolosa e approssimativa. Al 71’ Entra il viola Harder per capitan Lipani, ammonito e un po’ nervoso. Al 78’ Si vede la Spagna col mancino potente di Mella che servito da Iker Bravo spedisce fuori di poco.

E la Spagna passa con Fortuny…

Inizio di supplementari che dice Italia ed al 93’ ecco l’occasione più clamorosa del match: follia di Jimenez, il neo entrato Ebone dal limite viene smarcato di fatto dal portiere iberico ma mette fuori di un nulla il pallonetto. Un minuto dopo, altro incredibile svarione spagnolo, con Diaz che serve ancora Ebone, sfera che arriva a Mannini che col mancino spedisce di poco fuori. A passare però, a sorpresa, è una sorniona Spagna, che segna al 100’ con Pol Fortuny, che fa secco col sinistro il portiere azzurro Marin. Mella imbuca per Diaz che a rimorchio smarca alla perfezione il giocatore del Real Madrid: 1-0 Spagna. Al 106’ Marin si oppone a Rodriguez che si divora il 2-0, fa ancora peggio lo stesso Rodriguez al 112' inciampando di fronte a Marin nel momento di calciare a botta sicura. L'ultima clamorosa chance per l'Italia è di Zeroli, che dopo un'irresistibile azione di Sia da un metro sbuccia il pallone spedendo fuori e mancando un'opportunità che ha dell'incredibile. Finisce la partita e ad esultare è la Spagna, che vola in finale e sfiderà una tra Francia e Ucraina.