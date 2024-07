Harder: "Sogno di essere decisivo come Kayode, con l'Italia...e con la Fiorentina"

Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Fiorentina Primavera è l'unico viola convocato dal ct Bernardo Corradi in Irlanda per i campionati europei Under 19.

L'anno scorso gli azzurrini si imposero nella manifestazione con un gol decisivo di Michael Kayode, e Harder spera di ripercorrere le stesse gesta dell'esterno destro: “Ho parlato a lungo con Kayo e Amatucci del loro successo di un anno fa - dichiara a La Nazione - e ancora oggi leggo nei loro occhi tanta emozione. E il mio sogno è quello di essere decisivo come lo è stato Mike, con l’Italia e in viola”.