L'Italia Under 19 di Harder cede all'Ucraina ma è una sconfitta indolore: azzurrini già primi nel girone e in semifinale

E' arrivata anche una sconfitta nel cammino dell'Italia Under 19 agli Europei di categoria: gli azzurrini hanno perso per 3-2 con l'Ucraina, in una gara ininfluente però perché il primato del girone era già al sicuro. In campo il viola Jonas Harder nell'undici di partenza (e fino a metà della ripresa).

Gara aperta dal gol di Synchuk al 7', poi la rimonta azzurra con Ebone al 34' e Romano al 52'. Quindi un po' di relax anticipato e gli ucraini hanno rimontato con il pari immediato di Krevsun e poi il rigore (molto dubbio) di Ponomarenko nel finale. Italia che ora aspetta la seconda dell'altro girone, dove a giocarsela saranno Francia e Spagna.