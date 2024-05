Un non irreprensibile Pietro Terracciano quello che stasera ha difeso i pali della Fiorentina e che a Dazn ha commentato così il pareggio contro il Napoli:

“Sappiamo che la finale è una partita fondamentale, vogliamo regalare una gioia alla gente di Firenze e alla memoria di Joe e alla sua famiglia. Come stile di gioco, la voglia di proporre di creare è sempre stata la nostra forza, l’attenzione poi non dovrà calare mai perché ad Atene dovrà essere altissima. Fioretto per la finale? No, intanto portiamola a casa e poi ci pensiamo. Affronteremo un avversario di valore, sappiamo che le finali sono difficili a prescindere, non partiamo favoriti ma vogliamo dare tutti noi stessi”.