Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha commentato, in esclusiva per FiorentinaNews.com le affermazioni odierne del presidente della Fiorentina Rocco Commisso:

“Non so a cosa si riferisca il presidente Commisso. In questi giorni ci siamo sentiti costantemente, con me è sempre carino e gentile, non mi ha contestato niente. Anzi, ho consigliato alla Fiorentina un diverso percorso burocratico per ottenere l'agibilità dei due stadi del Viola Park in modo più rapido”.

E ancora: "Spero anche io che i lavori della tramvia e del parcheggio (che dipendono dal Comune di Firenze ndr) possano accelerare nell'interesse dei cittadini di Bagno a Ripoli, oltre che dei tifosi della Fiorentina".

Come sarà risolto il problema dell'agibilità del Viola Park per l'accesso dei tifosi?

"Ho consigliato alla Fiorentina di tornare al progetto originale, senza prevedere deroghe. In particolare sarà realizzata, com'era previsto in origine, una recinzione autonoma intorno agli stadi con l'altezza prevista dalle norme sulla sicurezza, costerà circa 200mila euro alla società, e saranno sistemate le vie di fuga. Entro un paio di settimane la Fiorentina presenterà la documentazione agli uffici del Comune di Bagno a Ripoli, che nel giro di alcuni giorni rilascerà l'autorizzazione all'ingresso del pubblico al Viola Park".