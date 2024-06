Gollini non ha ancora terminato il suo girovagare e anzi, potrebbe giocare la Champions anche nella prossima stagione: Atalanta alla ricerca di un prestito

Sembrava poter rappresentare la bella storia del figliol prodigo che torna a casa ma il Gollini-Firenze 2.0 è andato malissimo un paio di stagioni fa. Il portiere venne addirittura scaricato a gennaio dopo vari errori e qualche contrasto all'interno dello spogliatoio. Il suo contratto con l'Atalanta però non è finito (scadrà nel 2026) e il portiere potrebbe iniziare un'altra stagione con la prospettiva Champions… salvo che il suo club non trovi prima una squadra a cui girarlo ancora in prestito.