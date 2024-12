Baroni: "Un abbraccio a Bove da parte mia e della Lazio, siamo vicini a lui e alla Fiorentina. Forza, forza, forza"

Per il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, le cui condizioni sono in miglioramento dopo il grave malore di domenica scorsa, sono arrivati messaggi di sostegno da parte di tutto il mondo del calcio. Anche l'allenatore della Lazio Marco Baroni ha approfittato della conferenza stampa verso la gara contro il Napoli per dargli il suo appoggio.

Il sostegno di Baroni per Bove: “Forza, forza, forza”

Ecco le sue parole: “Voglio portare un abbraccio a Edoardo Bove, da parte mia, dello staff e di tutta quanta la Lazio. Siamo tutti vicini a lui, alla sua famiglia e alla Fiorentina. Forza, forza, forza”.