Dubbio Gonzalez, tre giocatori in bilico per Roma. Italiano conta di recuperarli tutti

Sono tre in questo momento i giocatori della Fiorentina che hanno problemi fisici e che sono in bilico per la prossima trasferta dei viola in casa della Roma.

Dubbio Gonzalez

Il più importante di questi tre è senza ombra di dubbio Nicolas Gonzalez, che è stato tenuto in panchina contro la Salernitana e non è stato convocato per la partita di Coppa Italia contro il Parma. Come detto dal tecnico Vincenzo Italiano, l'argentino ha un risentimento muscolare da superare.

Gli altri due

Gli altri due a non stare benissimo sono l'attaccante ivoriano, Christian Kouame che è entrato in campo sì, ieri sera, ma ha un ginocchio dolorante. E poi l'altro attaccante esterno Christian Ikone che invece è alle prese con la febbre.

La speranza di Italiano

L'allenatore gigliato però, vista la delicatezza e l'importanza del prossimo match, conta di avere tutti a disposizione, a cominciare, ovviamente da Gonzalez, che è sempre stato determinante per le sorti della Fiorentina.