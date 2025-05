Prima di pensare alla costruzione della nuova rosa, la Fiorentina deve ripartire dalla base principale: quella del nuovo allenatore. E non saranno tempi brevissimi secondo il Corriere dello Sport: anche solo per il fatto che nel ballottaggio che si profila all'orizzonte c'è anche Marco Baroni, che deve ancora liberarsi dalla Lazio. Il ds viola Pradè però sta studiando un testa a testa tra lui e Pioli, in uscita dall'All-Nassr ma tentato anche da altri club.

Più raggiungibile il quasi ex tecnico della Lazio. In seconda battuta c'è la linea verde rappresentata da Francesco Farioli, toscano e liberatosi dall'Ajax, ma anche Alberto Gilardino, che tornerebbe da allenatore dopo essere stato il bomber della Fiorentina una quindicina d'anni fa.