Nicolato: "Ranieri sa essere capitano anche senza la fascia al braccio. Kean? Gli bastano poche situazioni per decidere le partite"

Paolo Nicolato, ex allenatore dell'Italia Under 21 e oggi alla guida della Nazionale della Lettonia, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e di alcuni giocatori in rosa che ha avuto sotto la sua egida.

Su Ranieri e Parisi

“Luca ha un grande carattere e una grande determinazione, come ha sempre dimostrato. Il suo approccio a un ambiente così competitivo lo dimostra: ieri sera con un intervento ha salvato un gol, sa stare nella competizione, è intelligente, motivato e queste sono doti importanti anche più di quelle tecniche. Ha dimostrato nuovamente di avere le qualità caratteriali e motivazionali per aiutare la Fiorentina e lo sta facendo. Si può essere capitani anche senza la fascia al braccio, ma contribuendo alla crescita anche di chi gli sta intorno. Anche Parisi conosce bene il gioco ed è molto intelligente dal punto di vista tattico, sa adattarsi a diverse posizioni e nel calcio di adesso è una dote molto importante. Assicura sempre un rendimento più che sufficiente indipendentemente da dove lo posizioni, perché sa apprendere rapidamente. Ho avuto la fortuna di allenarlo: dal punto di vista della maturità è molto avanti, ha un carattere e una personalità ben definita, non ha paura della pressione e non si lascia condizionare dall'esterno, ma sa tirare fuori il meglio anche quando le cose si mettono male".

Su Kean

“Il calcio si gioca in mezzo, ma si decide nell'ultimo terzo di campo: essendo uno sport situazionale, in cui conta giocare bene ma anche le situazioni singole. Moise lì è sempre in grado di determinare, a prescindere da come gioca la sua squadra, anche da poche situazioni sa decidere i risultati”.