Viola Park, l'agibilità slitta ancora. Prucher: "Un paio di settimane per esaminare la documentazione della Fiorentina"

Scordatevi la data del 13 settembre come via libera per l’accesso del pubblico ai mini stadi del Viola Park. Domani si riunirà la Commissione comunale pubblico spettacolo per esaminare la “fattbilità” del progetto presentato e, al momento, è confermato anche il sopralluogo del 12 settembre. Ma prima deve arrivare l’ok da parte del Genio Civile.

Marco Prucher è l’architetto del Genio Civile che si occupa della pratica della Fiorentina. A che punto è l’iter?

“La Fiorentina ci ha consegnato tutta la documentazione richiesta ieri l’altro, martedì 5 settembre, abbiamo iniziato ad esaminarla. Non stiamo con le mani in mano, cerchiamo di accelerare, ma i progetti vanno studiati, la documentazione valutata con attenzione”.

Quanto tempo vi può servire per dare il via libera?

“Un paio di settimane, più o meno”.

E’ quindi probabile che il sopralluogo della Commissione comunale pubblico spettacolo debba essere spostato dal 12 settembre a una data successiva, in relazione a quando arriverà la certificazione dal Genio Civile. Se il sopralluogo non rileverà difformità fra realizzazioni e progetti in un paio di giorni sarà rilasciata l’agibilita. A quel punto la Fiorentina potrà fissare la data dell’inaugurazione ufficiale del Viola Park e tifosi potranno, finalmente, entrare.