La partita di Folorunsho: dove e come lo impiegherà Palladino? E non è detto che sia lui il vice-Bove

Fiorentina in campo questa domenica alle ore 12:30 con il Torino, per cercare di rimediare subito all'infausto KO di Monza. Uno degli osservati speciali del match sarà Michael Folorunsho, neo acquisto sceso in campo solo nella ripresa in Brianza. Il Corriere dello Sport cerca di analizzare la sua possibile collocazione tattica.

Dove e come?

Tra attacco e centrocampo, come faceva Bove. Anche se le caratteristiche sono differenti, Palladino, si affida a Folorunsho trequartista che un po’ va all’intercetto del pallone sulla costruzione avversaria per trasformarlo in attacco alla porta, e un po’ si aggiunge ai due centrocampisti per aumentare forza, robustezza e schermo al reparto.

Esattamente lì dove non a caso la Fiorentina ha sofferto molto, troppo, dal Bologna al Monza compresi e sempre non fortuitamente più di un gol al passivo è arrivato con inserimenti in quella zona. Ora ci sarà il centrocampista-attaccante romano che è stato il rinforzo messo in cima alla lista del mercato di gennaio per esigenza e scelta.

Folorunsho vice-Bove? Non è detto

Sicuramente per ruolo e compiti, però la duttilità tattica dell’ex Napoli e lo stato di forma dei singoli potrebbero suggerire a Palladino un cambio di fascia: non a sinistra dove stava Edoardo e dove c’è Sottil che non ha fatto male ultimamente, bensì a destra. Ovvero dove Colpani continua ad avere un rendimento costantemente negativo.