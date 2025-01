La Fiorentina pronta a tornare in campo per il lunch match della 21esima giornata di Serie A al Franchi contro il Torino di Vanoli. Palladino studia l'undici titolare per affrontare i granata, in una gara delicata in casa gigliata. Confermata la difesa con Gosens sulla sinistra in vantaggio su Parisi, ci sarà Mandragora al fianco di Adli dopo il forfait di Cataldi. Sulla trequarti esordio dal primo minuto in viola per Folorunsho, che prenderà il posto di un sacrificato Sottil. Al centro c'è Gudmundsson in vantaggio su Beltran e Colpani sulla destra.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Mandragora, Adli, Colpani, Gudmundsson, Folorunsho, Kean.