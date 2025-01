Che sia dall'inizio o a gara in corso, quello di domani con il Torino sarà un altro match a disposizione di Albert Gudmundsson, per valorizzare quanto investito su di lui dalla Fiorentina in estate. Il dubbio però tra lui e Beltran resta nella mente di Palladino ed è il dubbio che il tecnico si porta dietro da inizio stagione: secondo il Corriere dello Sport-Stadio, a incidere non sarà la serata di Monza (che avrebbe altrimenti un solo candidato). L'islandese si è allenato alla grande secondo il tecnico e continua a inseguire la condizione migliore.