Un ritrovato Comuzzo e l'incrocio con Bartesaghi: prima gli svetta in testa e poi gli eguaglia un primato

Grinta, coraggio e pure una rete che pesa come un macigno: peccato per la sbavatura sulla rete rossonera, perché Comuzzo sta crescendo nel rendimento, e la Fiorentina si gode il suo ritrovato talento.

Due gol all'attivo

La rete dell'1-0 della Fiorentina è il suo secondo centro con la maglia viola: il primo risale allo scorso maggio, quando all'ultima giornata si inventò un colpo di tacco contro l'Udinese da vero attaccante. La rete di ieri, più che bella, è stata importantissima perché ha sbloccato un match difficile: gol arrivato su angolo, grazie alla complicità di Bartesaghi, imperfetto in marcatura.

Largo ai giovani

Ebbene, sono proprio loro due a condividere una statistica rivelata da Opta: tra i difensori con più di una rete all'attivo, Comuzzo e Bartesaghi sono i due più giovani, essendo entrambi classe 2005. Il milanista, però, è più giovane di dieci mesi.