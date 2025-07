Da Amatucci a Sene, ecco i calciatori esclusi dal ritiro della Fiorentina. Ci sono anche due giovani rampanti del vivaio viola

Ha preso ufficialmente il via il ritiro della Fiorentina, col nuovo corso targato Stefano Pioli. Oltre ai nuovi arrivati sono tanti anche i volti di rientro al Viola Park, al termine di varie esperienze in prestito. C’è però anche chi non è stato convocato per il precampionato della Fiorentina e che andrà a fare esperienza altrove e chi non rientra nel progetto tecnico viola e dovrà trovare una collocazione (temporanea o definitiva) lontano da Firenze. Vediamo quindi di chi si tratta.

Non c’è posto al Viola Park per quattro difensori viola

Non si vedranno al Viola Park i difensori centrali Krastev e Lucchesi, entrambi classe 2003. Il bulgaro è reduce da un’operazione al crociato ed è un calciatore che deve ritrovarsi completamente. Il suo contratto scadrà nel 2027, ultima esperienza alla Ternana lo scorso anno, in C. Lucchesi ha ben figurato nella salvezza della Reggiana ma in viola è chiuso dalla folta presenza di difensori centrali, in particolar modo mancini come lui: contratto in viola fino al 2026.

Dovranno spostarsi ancora Gentile e Favasuli, rispettivamente 2003 e 2004. Gentile è retrocesso in C con la Salernitana, avendo poco spazio in granata, mentre Favasuli non ha sfigurato nel Bari ma non è stato riscattato dai pugliesi a fine stagione ed ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con la Fiorentina. Gentile ha invece un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed è complicato che possa rientrare nell’orbita viola, dopo aver ben figurato nel settore giovanile della Fiorentina.

Niente da fare per Amatucci

Al di là dell’epilogo sfortunato, la stagione di Lorenzo Amatucci con la Salernitana è stata estremamente positiva. Il classe 2004 ha illuminato il centrocampo campano, realizzando anche tre reti. Un’ottima annata a livello personale per il giovane aretino, che però non si vedrà al Viola Park. Spezia, Palermo, ma anche la Carrarese si sono fatte avanti per il giovane regista gigliato, che la Fiorentina ha blindato fino al 2028 ma che ancora non ha ritenuto evidentemente all’altezza di giocarsi le proprie carte per un posto in rosa.

Caprini e Rubino, è l’ora di salpare. Toci e Sene al passo d’addio?

Toci e Sene, entrambi in scadenza con la Fiorentina il 30 giugno 2026, sono reduci da esperienze non brillanti tra B e C. Toci, classe 2003, ha chiuso l’anno alla Pro Patria, mentre Sene, 2004, ha terminato al Lecco la stagione trovando il primo gol tra i professionisti, dopo una prima parte senza spazio al Frosinone in B. Da capire quale sarà la prossima collocazione dei due giocatori. Diverso il discorso per i classe 2006 Maat Daniel Caprini e Tommaso Rubino: i due giovani viola dovrebbero partire per mettersi alla prova fuori da Firenze e dal Viola Park, come accaduto lo scorso anno per Fortini, rientrato ora alla Fiorentina dopo essere stato protagonista alla Juve Stabia. Sui due giocatori ci sono le attenzioni di vari club di Serie B.