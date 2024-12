Il turn over di Italiano stavolta si è abbattuto sulla Champions e tutto per arrivare al top contro la Fiorentina

Il punto appena portato a casa nelle prime cinque giornate di Champions hanno convinto Vincenzo Italiano a spostare l'attenzione più in direzione del campionato e infatti, come riporta Il Resto del Carlino, mercoledì a Lisbona contro il Benfica l'ex tecnico viola ha lasciato a riposo due big come Freuler e Ndoye. Entrambi sono stati risparmiati per gran parte del match proprio in vista della Fiorentina, contro cui saranno regolarmente in campo. Un turn over un po' al contrario ma che evidenzia la scala di priorità del tecnico.